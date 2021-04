LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: Listunova vince l’oro all-around! Martina Maggio sesta (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND MASCHILE DALLE 17.00 Grazie a tutti per averci seguito in questo intenso pomeriggio, vi auguriamo buon proseguimento di giornata su OA Sport. Rimanete con noi per cronaca, video, approfondimenti e tanto altro ancora. Appuntamento alle ore 17.00 con la Finale all-around maschile. 15.23 Martina Maggio chiude con un bel sesto posto (52.366), come quattro anni fa. Peccato per la caduta alle paallele, senza la quale sarebbe stato quantomeno quarta. Ha ottenuto due punti in meno rispetto alla qualifica sul giro completto, brava per il carattere messo dopo l’errore sugli staggi. 15.22 Viktoriia Listunova è la nuova Campionessa d’Europa all-around! La 15enne russa, alla prima ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE ALL-AROUND MASCHILE DALLE 17.00 Grazie a tutti per averci seguito in questo intenso pomeriggio, vi auguriamo buon proseguimento di giornata su OA Sport. Rimanete con noi per cronaca, video, approfondimenti e tanto altro ancora. Appuntamento alle ore 17.00 con la Finale all-around maschile. 15.23chiude con un bel sesto posto (52.366), come quattro anni fa. Peccato per la caduta alle paallele, senza la quale sarebbe stato quantomeno quarta. Ha ottenuto due punti in meno rispetto alla qualifica sul giro completto, brava per il carattere messo dopo l’errore sugli staggi. 15.22 Viktoriiaè la nuova Campionessa d’Europa all-La 15enne russa, alla prima ...

