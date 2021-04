In 11 in un circolo a bere birra. Tutti sanzionati dalla Polizia di Stato (Di venerdì 23 aprile 2021) Il personale del Commissariato di Grottaglie a bordo della Volante, nel corso di specifici servizi di controllo per il rispetto delle vigenti normative in materia di tutela sanitaria, transitando nel centro cittadino, ha udito provenire da un circolo privato, all’apparenza chiuso, un forte vociare. Insospettiti e presumendo di trovare persone all’interno del locale, gli agenti hanno prima bussato insistentemente alla saracinesca ancora abbassata e poi hanno deciso di aprirla. All’interno del circolo, come sospettato, i poliziotti hanno trovato il presidente del Club privato, un grottagliese di 56 anni e ben altre 10 persone intente a consumare birra e a giocare a carte, senza la benché minima misura di protezione individuale. Tre di loro sono risultati gravati da precedenti penali. Tutti gli avventori sono ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 23 aprile 2021) Il personale del Commissariato di Grottaglie a bordo della Volante, nel corso di specifici servizi di controllo per il rispetto delle vigenti normative in materia di tutela sanitaria, transitando nel centro cittadino, ha udito provenire da unprivato, all’apparenza chiuso, un forte vociare. Insospettiti e presumendo di trovare persone all’interno del locale, gli agenti hanno prima bussato insistentemente alla saracinesca ancora abbassata e poi hanno deciso di aprirla. All’interno del, come sospettato, i poliziotti hanno trovato il presidente del Club privato, un grottagliese di 56 anni e ben altre 10 persone intente a consumaree a giocare a carte, senza la benché minima misura di protezione individuale. Tre di loro sono risultati gravati da precedenti penali.gli avventori sono ...

