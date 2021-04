“Grazia per Ambrogio Crespi”. Aderisce anche il Capitano Ultimo: “Lo conosco, so che è una brava persona” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Il caso Crespi è un caso che parla da solo. anche la stessa procura generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza d’appello. Dal mio punto di vista è un dovere civico”. A dirlo all’AdnKronos è il colonello Sergio De Caprio, alias ‘Capitano Ultimo’, che con la sua associazione di volontariato ha aderito alla richiesta di ‘Grazia’ per Ambrogio Crespi, condannato con l’accusa di aver procurato voti a Domenico Zambetti, assessore della Giunta Formigoni, per le regionali del 2010, servendosi di conoscenze in ambienti della ‘ndrangheta. Capitano Ultimo confida nel presidente Mattarella “Sono, dunque, completamente d’accordo con le valutazioni del procuratore generale”, spiega il Capitano ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) “Il casoè un caso che parla da solo.la stessa procura generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza d’appello. Dal mio punto di vista è un dovere civico”. A dirlo all’AdnKronos è il colonello Sergio De Caprio, alias ‘’, che con la sua associazione di volontariato ha aderito alla richiesta di ‘’ per, condannato con l’accusa di aver procurato voti a Domenico Zambetti, assessore della Giunta Formigoni, per le regionali del 2010, servendosi di conoscenze in ambienti della ‘ndrangheta.confida nel presidente Mattarella “Sono, dunque, completamente d’accordo con le valutazioni del procuratore generale”, spiega il...

Ultime Notizie dalla rete : Grazia per Un ragazzo argentino ha (quasi) comprato il dominio di Google in Argentina per 4 dollari ...di Nicolas Kuroña si sia verificato un contrattempo nei server di Nic.ar che hanno indicato per ... Durante questo periodo dopo la data di scadenza, chiamato Periodo di Grazia, la proprietà del dominio è ...

Appuntamento il prossimo 17 giugno: Dior sceglie Atene come palcoscenico della Cruise 2022 ... è Atene la città prescelta da Dior per svelare la Cruise. In un breve comunicato, la casa di moda annuncia che la capitale della Grecia ospiterà la nuova collezione 2022 disegnata da Maria Grazia ...

Sboarina: «Coprifuoco colpo di grazia per Verona. Servono certezze subito» L'Arena Sottomarino scomparso in Indonesia, individuato un oggetto | Sos ossigeno Lo riferisce il Guardian, anche se ancora non è detto che si tratti del sommergibile. Crescono intanto le preoccupazioni per l'ossigeno sempre più scarso: secondo le ultime stime delle autorità ...

Dopo Lecce, Dior sceglie Atene per la sua collezione Cruise (ANSAmed) - ROMA, 23 APR - Maria Grazia Chiuri ha scelto Atene per la presentazione della sua collezione Cruise 2022 il prossimo 17 giugno. Lo ha annunciato Dior in un comunicato. "La Maison ha scelto ...

