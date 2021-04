Gli utenti potranno scegliere cosa vedere nel feed Facebook | ma potrebbe essere un’arma a doppio taglio

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 23 aprile 2021) Sembra chepunti a ispirare. Nella giornata di ieri il social di Mark Zuckerberg ha annunciato che fornirà agliun modo per agire direttamente suldi notizie basandosi sutrovano di ispirazione eno. Lo scopo, in questo modo, è di fornire agliun modo semplice per riempire le proprie bacheche di quello che amano è evitare di visualizzare quello che non gradiscono. Già dalla fine di marzoha cominciato a introdurre una serie di filtri per dare maggiore potere all’utente su quello che visualizza e anche Twitter sta prendendo quella direzione. LEGGI ANCHE >>> Il verdetto è giunto ma sucircolano ancora falsità sull’omicidio di George Floyd Più ispirazione e meno politica su ...