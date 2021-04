Furto da 100mila euro in pasticceria | in corso le indagini

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – Colpo nella notte al barDea Marina di via Acerenza, in zona Appia Nuova a Roma. Durante la notte i ladri sono entrati nel seminterrato attraverso un garage dismesso e hanno aperto la cassaforte dell’attivita’. All’interno i ladri hanno trovato 72milain contanti oltre a gioielli di vario tipo. I ladri hanno preso anche sigarette per un valore di 10milae Gratta e vinci per un valore di altri 10mila. Sul posto e’ intervenuta la Polizia Scientifica.inda parte degli agenti del Distretto Tuscolano.

Advertising

SkyTG24 : Roma, maxi furto in bar: bottino da 100mila euro - ansa_lazio : Maxi furto in bar a Roma, bottino da 100mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Furto 100mila

Il Resto del Carlino

... con un tasso di 0,53 omicidi volontari ogniabitanti, il nostro Paese è oggi uno dei più ...con armi regolarmente detenute a fronte di 91 omicidi di tipo mafioso e di 37 omicidi pero ......romanista Fonseca a subire alla vigilia di Fiorentina - Roma unin casa. In quel caso però i ladri agirono indisturbati con la casa del tecnico vuota, derubando un bottino dal valore di...Furto da centomila euro in un bar a Roma. I ladri hanno fatto un buco in un garage per intrufolarsi nel bar di via Acerenza, in zona Appia. Hanno rubato gioielli e circa 70mila euro in contanti ...(ANSA) - ROMA, 23 APR - Furto da centomila euro in un bar a Roma. I ladri hanno fatto un buco in un garage per intrufolarsi nel bar di via Acerenza, in zona Appia. Hanno rubato gioielli e circa 70mila ...