Furto a "Figli in Famiglia", Polis: "Pronti a dare una mano"

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – "Siamo sentitamente e concretamente vicini a Carmela Manco e all'associazione Figli in Famiglia per il raid subito e ci rendiamo disponibili a compiere quanto è nelle nostre possibilità per dare una mano". Così don Tonino Palmese ed Enrico Tedesco, rispettivamente presidente e segretario generale della Fondazione Polis della Regione Campania. "Il Furto di biscotti, pannolini, omogeneizzati e latte rappresenta innanzitutto un'azione a danno dei bambini poveri di Napoli Est, ai quali Carmela e la sua associazione si dedicano con profonda passione e impegno da anni. Nello stesso tempo, è come se avessero colpito tutti noi. Non a caso, abbiamo scelto di lanciare proprio dalla sede di Figli in Famiglia il nostro appello ...

