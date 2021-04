Da Mossa a Rosa: ecco i Re dei dividendi (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – In testa a tutti c’è Gian Maria Mossa, Amministratore Delegato di Banca Generali, tallonato da Pietro Giuliani che guida Azimut e un gradino più indietro da Carlo Rosa, amministratore delegato di Diasorin. La classifica un po’ particolare basata sui calcoli di Intermonte sim riguarda i manager operativi che negli ultimi 5 anni hanno distribuito il dividendo per azione più alto. Con l’ultima cedola da 3,3 euro deliberata da Banca Generali e relativa al bilancio 2020, Mossa può contare su ben 8,07 euro distribuiti nell’ultimo quinquennio e ha superato gli 8 euro riconosciuti agli azionisti da Giuliani nello stesso arco di tempo. Più staccata Diasorin, che nel 2020 ha incrementato il dividendo a 1 euro (5 centesimi in più rispetto al 2019), ma che nel periodo 2015-2020 ha distribuito 6,95 euro in totale. Scendendo dal podio ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – In testa a tutti c’è Gian Maria, Amministratore Delegato di Banca Generali, tallonato da Pietro Giuliani che guida Azimut e un gradino più indietro da Carlo, amministratore delegato di Diasorin. La classifica un po’ particolare basata sui calcoli di Intermonte sim riguarda i manager operativi che negli ultimi 5 anni hanno distribuito il dividendo per azione più alto. Con l’ultima cedola da 3,3 euro deliberata da Banca Generali e relativa al bilancio 2020,può contare su ben 8,07 euro distribuiti nell’ultimo quinquennio e ha superato gli 8 euro riconosciuti agli azionisti da Giuliani nello stesso arco di tempo. Più staccata Diasorin, che nel 2020 ha incrementato il dividendo a 1 euro (5 centesimi in più rispetto al 2019), ma che nel periodo 2015-2020 ha distribuito 6,95 euro in totale. Scendendo dal podio ...

