Da Formigli un sondaggio-choc per Salvini | una settimana da incubo per la Lega | ecco le ultime cifre

(Di venerdì 23 aprile 2021) È sempre tempo di sondaggi. E lo è sempre anche a PiazzaPulita, il programma di Corradoin onda su La7. Nella puntata di giovedì 22 aprile, infatti, viene proposta l'ultima rilevazione Index Research sulle intenzioni di voto. Insomma, se le elezioni nazionali si tenessero oggi, chi la spunterebbe? E leproposte dalla rilevazione offrono diversi spunti. Si parte dalla, che si conferma sì primo partito e che però nell'arco di una solaregistra un pesante passivo: in calo infatti di 0,9 punti percentuali. Il partito di Matteo, dunque, viene dato al 21,6 per cento. E il vantaggio sul Pd, in crescita dello 0,2%, si assottilierebbe: i democratici guidati da Enrico Letta, infatti, sono al 20% tondo tondo. Dunque, terza forzai Fratelli ...

È quello che ha raccontato ieri sera ilpresentato da "Piazzapulita", la trasmissione di Corradosu La7. Più della metà degli intervistati, ovvero il 52,8% non ha nominato nessuno ......nei leader anche nei sondaggi politici di Index Research pubblicati ieri da Corrado... Le ragioni del calo sono piuttosto semplici da indagare, visto che sempre secondo ilgli ...I sondaggi politici di Piazzapulita su dati di Index Research illustrati ieri da Corrado Formigli durante la trasmissione di La7 segnalano ancora una volta un travaso di voti per la Lega, che in una ...Secondo un sondaggio realizzato da Index Research per Piazzapulita, il programma su La7 condotto da Corrado Formigli, il risultato delle prossime elezioni comunali a Roma è tutt'altro che scontato: ...