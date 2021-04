Ct della Serbia: “Vlahovic lo vedo bene in Spagna, dove il gioco è offensivo. Ilic? Avrà un grande futuro” (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Ct della Serbia, Dragan Stojkovi? ha parlato così di alcuni giovani prospetti della sua Nazionale, tra cui gli ‘italiani’ Ilic e Vlahovic. Queste le sue parole alla Gazzetta Dello Sport su Vlahovic: “Dusan è un giovane forte e di prospettiva della Serie A. Lo vedo meglio in Spagna, più che in Italia, perché nella Liga il gioco è più offensivo. Anche lì, dipende dai progetti che ha la Fiorentina”. Poi su Ilic del Verona: “E’ del Manchester City, il Verona può acquistarlo per 10 milioni. Ivan arriverà ad avere un valore molto più alto, in futuro, rappresenta un investimento giusto. Avrà un grande futuro. Ma dipende ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Ct, Dragan Stojkovi? ha parlato così di alcuni giovani prospettisua Nazionale, tra cui gli ‘italiani’. Queste le sue parole alla Gazzetta Dello Sport su: “Dusan è un giovane forte e di prospettivaSerie A. Lomeglio in, più che in Italia, perché nella Liga ilè più. Anche lì, dipende dai progetti che ha la Fiorentina”. Poi sudel Verona: “E’ del Manchester City, il Verona può acquistarlo per 10 milioni. Ivan arriverà ad avere un valore molto più alto, in, rappresenta un investimento giusto.un. Ma dipende ...

