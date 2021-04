Covid | Musei Civici di Roma riaprono il 26 aprile 2

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) – Dal 27si potrà tornare a visitare anche l’area archeologica del Circo Massimo, aperta tutti i giorni compresi il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 17.50). Al suo interno, da giovedì a sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00, sarà a disposizione del visitatore Circo Maximo Experience, la visita immersiva in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità. Le riaperture sono promosse daCulture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti si potranno seguire suincomune.it e culture..it e sui canali social diCulture, del Sistemae della Sovrintendenza Capitolina. Servizi museali a cura ...

Da lunedì 26 si potranno visitare nuovamente iCapitolini, i Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell'Ara Pacis, i Fori Imperiali - ingresso dalla Colonna Traiana e uscita ...Tutte le informazioni e gli aggiornamenti si potranno seguire su museiincomuneroma.it e culture.roma.it e sui canali social di Roma Culture, del Sistemacivici e della Sovrintendenza Capitolina.(Adnkronos) - Con la riapertura, il pubblico potrà tornare a visitare le mostre in corso temporaneamente sospese. Ai Musei Capitolini la mostra I marmi Torlonia. Collezionare capolavori (fino al 29 ...Dal 26 aprile entrerà infatti in vigore il nuovo decreto Covid approvato dal governo. Dal green pass che servirà per gli spostamenti tra regioni di colore diverso al coprifuoco, dagli spettacoli ai ...