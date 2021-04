Covid Liguria, oggi 370 contagi e 10 morti: bollettino 23 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 370 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 23 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. I guariti sono stati 303 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Genova a 175, Imperia a 67, Savona a 58 e La Spezia a 55. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 370 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 23. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10. I guariti sono stati 303 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuoviGenova a 175, Imperia a 67, Savona a 58 e La Spezia a 55. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

GiaPettinelli : Covid: in Liguria altri 370 contagi, 10 nuove vittime - Liguria - - licprospero : RT @rep_genova: Covid, l'indice Rt in Liguria scende a 0,82: ancora in calo i ricoverati [aggiornamento delle 18:13] - AnsaLiguria : Covid: in Liguria altri 370 contagi, 10 nuove vittime. Risalgono positivi, ancora giù i ricoverati,stabili in inten… - irastadilarsson : RICOVERATI CON SINTOMI 23/04/2021: Basilicata +7 Bolzano, Molise -1 V.d'Aosta -5 Calabria -6 Umbria, Sardegna, A… - irastadilarsson : TERAPIE INTENSIVE 23/04/2021: Campania +3 Umbria +2 Liguria +1 Basilicata, Toscana, Sicilia, Molise, Sardegna, A… -