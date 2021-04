Ciclismo | La Course by Le Tour de France 2021 cambia data e percorso

(Di venerdì 23 aprile 2021) Laby lede, gara facente parte del Women’s Worldche si tiene, ogni anno, durante la Grande Boucle, non si terrà il 27 giugno, come era stato inizialmente stabilito. La manifestazione, infatti, come annunciato sul sito ufficiale della stessa, è stata anticipata di un giorno e, dunque, si svolgerà il 26 di luglio. Questo poiché il 27 è in programma il secondo turno delle elezioni regionalisi. Per questo motivo, cambierà anche ilde La. Inizialmente, infatti, le ragazze, proprio come i maschi, dovevano affrontare il Mur de Bretagne, salita proposta con una certa continuità, dalla Grande Boucle, nell’ultimo decennio. Il nuovo tracciato, invece, misurerà 107,4 chilometri e andrà da Brest a Landerneau. Nel finale ci sarà un ...

