Caso Schwazer, la Wada contro un giudice italiano: “Scioccati da queste accuse gravi” (Di venerdì 23 aprile 2021) Attraverso un comunicato, la Wada (Agenzia mondiale antidoping) ha preso posizione contro un giudice italiano in merito al Caso Schwazer. “La Wada è scioccata dal fatto che il giudice istruttore ritenga opportuno emanare un decreto che formula queste accuse molto gravi senza prima dare alla Wada o alle altre parti un’adeguata opportunità per difendersi. Questo non è un giusto processo. La Wada respinge completamente le accuse mosse contro di essa dal giudice istruttore. Così sarà anche qualsiasi osservatore imparziale che sia pronto ad ascoltare oggettivamente tutte le prove” si legge nella nota. Il marciatore ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Attraverso un comunicato, la(Agenzia mondiale antidoping) ha preso posizioneunin merito al. “Laè scioccata dal fatto che ilistruttore ritenga opportuno emanare un decreto che formulamoltosenza prima dare allao alle altre parti un’adeguata opportunità per difendersi. Questo non è un giusto processo. Larespinge completamente lemossedi essa dalistruttore. Così sarà anche qualsiasi osservatore imparziale che sia pronto ad ascoltare oggettivamente tutte le prove” si legge nella nota. Il marciatore ...

Advertising

zazoomblog : Doping: Wada contro giudice italiano su caso Schwazer non è un giusto processo - #Doping: #contro #giudice… - sportface2016 : Caso #Schwazer, la #Wada contro un giudice italiano: “Scioccati da queste accuse gravi, non è un giusto processo” - TV7Benevento : Doping: Wada contro giudice italiano su caso Schwazer, 'non è un giusto processo'... - LaMarciaCom : @VVezzali dopo la brutta figura del parlamento italiano, forse dovreste fare le vostre scuse alla WADA e richiedere… - LaMarciaCom : @vincechimolla @wada_ama tradotto tutto in italiano -