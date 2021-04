Borse europee sui livelli precedenti (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Seduta prudente per le principali Borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Sul mercato valutario, lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,40%. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,65%. Lo Spread peggiora, toccando i +103 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,77%. Tra i listini europei piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,27%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 24.386 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Seduta prudente per le principalidel Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Sul mercato valutario, lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,40%. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,65%. Lo Spread peggiora, toccando i +103 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,77%. Tra i listini europei piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,27%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 24.386 ...

