Berrettini – Krajinovic quarti ATP Belgrado | orario e dove vedere diretta

Grande attesa oggi per la sfida Berrettini – Krajinovic valida per i quarti dell'ATP Belgrado: orario e dove vedere diretta streaming. (Alexander Hassenstein/Getty Images)Venerdì davvero interessante per il tennis azzurro, impegnato su più fronti nei quarti di finale di due importanti tornei ATP. L'azzurro numero 19 al mondo, Jannik Sinner, si è assicurato la qualificazione al quarto di finale all'ATP di Barcellona contro Andrey Rublev, numero sette al mondo e testa di serie numero tre in questo torneo, mentre a Belgrado sono addirittura due gli azzurri che si giocano la qualificazione alle semifinali.

federtennis : Gli azzurri impegnati oggi in campo: ???? 12:30 Sinner ?? Rublev ???? 14:00 Berrettini ?? Krajinovic ???? 18:30 Karatse… - WeAreTennisITA : ?? Belgrado: grazie alla vittoria di Gialunca Mager contro Popyrin, due sono gli italiani nei quarti di finale. Oggi… - aquila7630 : Presentazione e come seguire in tv e streaming il match #Berrettini-#Krajinovic, quarti di finale del torneo #Atp d… - danielelozzi : Nel 250 di #ATPBelgrade #Berrettini (n.2 del torneo) affronterà #Krajinovic: unico precedente la finale di Budapes… - DarioPuppo : Dalle 12:25 vi aspetto su Clubhouse a “In Diretta con lo Sport” per il doppio match che vede impegnati Sinner/Ruble… -