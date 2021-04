Avanti un Altro, il suo gesto fa andare via Bonolis e Laurenti: parte Claudio Baglioni – FOTO (Di sabato 24 aprile 2021) Avanti un Altro vede anche oggi uno straordinario siparietto tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Dopo la sua mossa lasciano lo studio: da morire dalle risate La trasmissione è arrivata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 24 aprile 2021)unvede anche oggi uno straordinario siparietto tra Paoloe Luca. Dopo la sua mossa lasciano lo studio: da morire dalle risate La trasmissione è arrivata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Advertising

RaiRadio2 : ?? Avanti un altro come me Siamo la new generation Ma tu che cosa vuoi da me Non trovo più satisfaction, no satisfac… - carolinabruni8 : comunque continuo a dire che vedere tommaso felice dovrebbe essere l’unica cosa importante e invece continuate a in… - RussFlavia : Shonda deve pagarmi le sedute dallo psicologo perché non può tirare su certe puntate in cui un minuto piangi e l'al… - PageDi : @imalessia__ E anche noi staremo incollati a vedere tommy ad avanti un altro (come tutti i programmi che tommy sta facendo)? - Fabiusfax : RT @Voroklimef: @zagreus39922475 Leader di un partito, non di un associazione, portatore di un qualcosa che è stato portato avanti da un al… -