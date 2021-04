Tempesta d'amore, anticipazioni 22 aprile: una drastica decisione (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di grandi svolte a Tempesta d'amore, come rivelano le anticipazioni di oggi, giovedì 22 aprile. Amelie, dispiaciuta nel vedere Tim e Franzi soffrire per il loro amore, ha deciso di dire al ragazzo tutta le verità sulle malefatte di Steffen che, però, ha cercato di attribuire a lei la colpa di tutto. La Limbach, tuttavia, ha registrato una conversazione con il Baumgartner mentre ammetteva le sue responsabilità e l'ha fatta ascoltare a Franzi in tempo reale. La ragazza sarà sconvolta da quella terribile confessione e scoprirà tutto il male che il fidanzato le ha fatto alle sue spalle, così lo lascerà di netto. A quel punto, tra la Krummbiegl e Tim non ci saranno più ostacoli e i due torneranno l'uno tra le braccia dell'altra. I due giovani saranno al settimo cielo e non vedranno l'ora di godersi ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di grandi svolte ad', come rivelano ledi oggi, giovedì 22. Amelie, dispiaciuta nel vedere Tim e Franzi soffrire per il loro, ha deciso di dire al ragazzo tutta le verità sulle malefatte di Steffen che, però, ha cercato di attribuire a lei la colpa di tutto. La Limbach, tuttavia, ha registrato una conversazione con il Baumgartner mentre ammetteva le sue responsabilità e l'ha fatta ascoltare a Franzi in tempo reale. La ragazza sarà sconvolta da quella terribile confessione e scoprirà tutto il male che il fidanzato le ha fatto alle sue spalle, così lo lascerà di netto. A quel punto, tra la Krummbiegl e Tim non ci saranno più ostacoli e i due torneranno l'uno tra le braccia dell'altra. I due giovani saranno al settimo cielo e non vedranno l'ora di godersi ...

