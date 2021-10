Scuola: mobilità personale Docente e ATA per anno scolastico 2021/2022- Comunicati Miur (Di giovedì 22 aprile 2021) Fonte Miur Scuola, mobilità docenti 2021/2022: 90.876 le domande inoltrate. I risultati della procedura il prossimo 7 giugno Consultare Cliccare link qui mobilità ATA 2021/2022: presentate 27.839 domande. I risultati della procedura il prossimo 11 giugno Consultare Cliccare link qui Leggi su webzeta (Di giovedì 22 aprile 2021) Fontedocenti: 90.876 le domande inoltrate. I risultati della procedura il prossimo 7 giugno Consultare Cliccare link quiATA: presentate 27.839 domande. I risultati della procedura il prossimo 11 giugno Consultare Cliccare link qui

Advertising

laregione : I bambini sono pronti ad andare a scuola a piedi - benzinazero : RT @arpatoscana: Molta partecipazione a #Bimbinbici la manifestazione di @fiabonlus per govanissimi : a #Firenze presenti anche alunni dell… - fsnews_it : Sono aperte fino al #19novembre le iscrizioni ??per la scuola di Alta Formazione in 'Ingegneria dei sistemi per la… - biciversilia : RT @arpatoscana: Molta partecipazione a #Bimbinbici la manifestazione di @fiabonlus per govanissimi : a #Firenze presenti anche alunni dell… - archiferrara : La scuola Cossar di Gorizia ha avviato un corso di mobilità in bici...GRANDIII -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola mobilità Istituto Luigi Carnacina ...apprese a scuola. Qualificante e ormai consolidata la collaborazione con il Rotary Club di Peschiera e del Garda Veronese che dà la possibilità agli alunni di quarta, attraverso 4 borse di mobilità, ...

No vax, ecco quanto costa non vaccinarsi (per la salute e i bilanci) L'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica (Facoltà di ... Uno su cinque ha una diminuzione della mobilità, disturbi neurologici, quasi uno su quattro ha ...

Mobilità 2022/23, avranno vincolo triennale anche i docenti che otterranno trasferimento su preferenza Distretto o Comune Orizzonte Scuola ...apprese a. Qualificante e ormai consolidata la collaborazione con il Rotary Club di Peschiera e del Garda Veronese che dà la possibilità agli alunni di quarta, attraverso 4 borse di, ...L'Altadi Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica (Facoltà di ... Uno su cinque ha una diminuzione della, disturbi neurologici, quasi uno su quattro ha ...