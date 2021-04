Scuola, dal 26 aprile tornano in classe 7,6 milioni di alunni (Di giovedì 22 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile almeno 7,6 milioni di alunni saranno in classe (l’89,5%). In base alla capienza delle scuole e al ‘colore’ delle Regioni, il numero di alunni in presenza per tutti gli ordini di Scuola sarà compreso in una forchetta tra 7,6 e 8,5 milioni. In particolare dal 26 aprile il numero degli alunni in classe potrebbe oscillare complessivamente – secondo le stime di TuttoScuola – tra 7.611.372 e 8.506.765, cioè tra l’89,5% e il 100% dell’intera popolazione scolastica delle scuole statali e paritarie. La variabilità riguarda le superiori. In ogni caso si registrerà un significativo incremento rispetto ai 6 milioni e 850mila alunni (l’80,5%) a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 aprile 2021) Da lunedì 26almeno 7,6disaranno in(l’89,5%). In base alla capienza delle scuole e al ‘colore’ delle Regioni, il numero diin presenza per tutti gli ordini disarà compreso in una forchetta tra 7,6 e 8,5. In particolare dal 26il numero degliinpotrebbe oscillare complessivamente – secondo le stime di Tutto– tra 7.611.372 e 8.506.765, cioè tra l’89,5% e il 100% dell’intera popolazione scolastica delle scuole statali e paritarie. La variabilità riguarda le superiori. In ogni caso si registrerà un significativo incremento rispetto ai 6e 850mila(l’80,5%) a ...

Advertising

stanzaselvaggia : Ovviamente, la storia degli alunni tutti in presenza a scuola dal 26 aprile era propaganda. E i primi segnali parla… - fattoquotidiano : Bonaccini a Sky Tg24: “Rientro in classe? C’è problema trasporti. Mi aspettavo più flessibilità dal fronte scuola p… - borghi_claudio : Domani alle 8 ?? sarò a @OmnibusLa7 e poi alle 9,30 la consueta 'scuola di magia' su @RadioRPL dove, come prevedibil… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Da lunedì almeno 7,6 milioni di alunni saranno in classe, l'89,5% del totale. In base alla capienza delle scuole e al col… - momentidistallo : RT @Agenzia_Ansa: Da lunedì almeno 7,6 milioni di alunni saranno in classe, l'89,5% del totale. In base alla capienza delle scuole e al col… -