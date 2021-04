Sconti senza fine con l’evento ONE FOR ALL di OnePlus

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 22 aprile 2021) È iniziatoONE FOR ALL di, dedicato agli, per i suoi 3 milioni di utenti, su smartphone, accessori ed altre sorprese. Evento ONE FOR ALLfesteggia un traguardo importante: 3 milioni di utenti registrati su.com in Europa. E lo fa riprendendo un famosissimo motto, “Uno per tutti”. Per l’occasione, ha creato una pagina dedicata ad una serie di offerte che durano pochissimo tempo, solo fino alle 23:59 del 23 aprile. Sono previstifino al 25% su alcuni smartphone, più alcune offerte lampo ed un sistema per tentare la fortuna, chiamato Lucky Draw. POTREBBE INTERESSARTI –> Google “Avenger” blocca 1 milione di app malevole nel 2020ONE FOR ALL dicon tanti ...