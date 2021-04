Roma Capitale, al via II ciclo seminari Informagiovani (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – Parte il secondo ciclo di seminari 2021 organizzati da Informagiovani di Roma Capitale, il servizio di orientamento rivolto ai giovani e agli studenti dai 14 ai 35 anni promosso dall’Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi di Roma Capitale e gestito da Ze’tema Progetto Cultura. Il ciclo di incontri Lavorare in Europa: strumenti e opportunita’ prevede 4 incontri a cura del Servizio Informagiovani Roma Capitale e dell’Agenzia Eurodesk Roma Capitale e mira a fornire supporto ai giovani nella progettualita’ di un’esperienza di mobilita’ transnazionale per lavoro. I seminari online, che coinvolgono i referenti di reti ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021)– Parte il secondodi2021 organizzati dadi, il servizio di orientamento rivolto ai giovani e agli studenti dai 14 ai 35 anni promosso dall’Assessorato Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi die gestito da Ze’tema Progetto Cultura. Ildi incontri Lavorare in Europa: strumenti e opportunita’ prevede 4 incontri a cura del Servizioe dell’Agenzia Eurodeske mira a fornire supporto ai giovani nella progettualita’ di un’esperienza di mobilita’ transnazionale per lavoro. Ionline, che coinvolgono i referenti di reti ...

