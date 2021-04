Riapertura scuole | Draghi scontenta tutti o quasi | M5S | Lega e Regioni Ma si torna in classe con gli stessi problemi di prima

(Di giovedì 22 aprile 2021) Voleva accontentarealla fine non ha accontentato nessuno. O. Si potrebbe riassumere così il day after l'approvazione del decreto riaperture da parte del Consiglio dei Ministri: non solo scintille per coprifuoco e ristoranti ma anche quella quota di lezioni in presenza dellesuperiori in zona gialla aumentata all'ultimo momento dall'esecutivo. L'articolo .

Advertising

Azione_it : Dove sono finiti i #banchiarotelle? Un altro caso di cattiva amministrazione e spreco di soldi, annunciati come la… - alexbarbera : I governatori delle Regioni (solo di centrodestra?) vogliono allungare il coprifuoco alle 23 e anticipare la riaper… - lorepregliasco : Draghi annuncia ritorno della zona gialla dal 26 aprile, apertura di ristoranti all'aperto a pranzo e cena, riapert… - docst : RT @AntonioSocci1: Consiglio a @MarcelloSorgi di procurarsi un calendario: scoprirà che se l'epidemia tornò a divampare a ottobre 2020, non… - infoitinterno : Riapertura scuole, Emiliano: “L’obiettivo è rientrare bene in classe ad ottobre” -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Contiene le date per il … Decreto riaperture: cosa cambia dal 26 aprile per ristorazione ... I pass vaccinali rilasciati in ambito Ue sono validi in Italia. Scuola e università. In tema di scuola sono ...Il “bravo ragazzo” Fedriga dalla cabina di comando della Conferenza Stato-Regioni maneggia con leggerezza la bomba a mano della disintegrazione istituzionale. Ha in testa il suo Vangelo: le Regioni so ...