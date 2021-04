Per i dirigenti il blocco dei licenziamenti non vale più. Ora serve l’intervento dello Stato (Di giovedì 22 aprile 2021) Il rapporto di lavoro dei dirigenti è peculiare nel panorama italiano, nel senso che il loro contratto di lavoro non prevede tutele dal licenziamento discrezionale da parte del datore di lavoro, né l’accesso ad ammortizzatori sociali. È sufficiente che il datore di lavoro porti una “riorganizzazione” come motivo del licenziamento ed esso diviene contrattualmente giustificato e sostanzialmente inopponibile: il dirigente licenziato non ha tutele economiche di alcun genere perché, appunto, il licenziamento è giustificato. Le tutele contrattuali si applicano unicamente se il licenziamento è ingiustificato. Quindi, da oggi a domani, un dirigente può trovarsi sostanzialmente in mezzo a una strada. Questa peculiarità del rapporto di lavoro è parzialmente compensata, in condizioni normali, da retribuzioni più alte (abbinate anche a responsabilità maggiori), assenza di vincoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Il rapporto di lavoro deiè peculiare nel panorama italiano, nel senso che il loro contratto di lavoro non prevede tutele dal licenziamento discrezionale da parte del datore di lavoro, né l’accesso ad ammortizzatori sociali. È sufficiente che il datore di lavoro porti una “riorganizzazione” come motivo del licenziamento ed esso diviene contrattualmente giustificato e sostanzialmente inopponibile: il dirigente licenziato non ha tutele economiche di alcun genere perché, appunto, il licenziamento è giustificato. Le tutele contrattuali si applicano unicamente se il licenziamento è ingiustificato. Quindi, da oggi a domani, un dirigente può trovarsi sostanzialmente in mezzo a una strada. Questa peculiarità del rapporto di lavoro è parzialmente compensata, in condizioni normali, da retribuzioni più alte (abbinate anche a responsabilità maggiori), assenza di vincoli ...

