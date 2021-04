Pazienti picchiati in un centro per disabili, tre arresti (Di giovedì 22 aprile 2021) Tre persone sono state arrestate per maltrattamenti in una struttura per disabili. Gli ospiti venivano picchiati e umiliati. PALERMO – Tre persone sono state arrestate per maltrattamenti in una struttura per disabili a Palermo. Il blitz dei carabinieri è scattato nelle prime ore di giovedì 22 aprile 2021. In manette, come scritto da La Repubblica, sono finiti gli operatori di questo centro, mentre altri due colleghi sono stati denunciati e per loro è scattata la misura dell’obbligo di presentazione in caserma e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese. Le accuse per gli indagati finiti in manette sono quelle di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Le indagini sono ancora in corso e nelle prossime settimane ci potrebbero essere importanti novità. Le ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021) Tre persone sono state arrestate per maltrattamenti in una struttura per. Gli ospiti venivanoe umiliati. PALERMO – Tre persone sono state arrestate per maltrattamenti in una struttura pera Palermo. Il blitz dei carabinieri è scattato nelle prime ore di giovedì 22 aprile 2021. In manette, come scritto da La Repubblica, sono finiti gli operatori di questo, mentre altri due colleghi sono stati denunciati e per loro è scattata la misura dell’obbligo di presentazione in caserma e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese. Le accuse per gli indagati finiti in manette sono quelle di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Le indagini sono ancora in corso e nelle prossime settimane ci potrebbero essere importanti novità. Le ...

CarloManca : RT @anccarsoliaq1: Il centro per disabili era un lager: picchiati i pazienti. Blitz dei carabinieri: tre operatori arrestati - reddititaly : Il centro per disabili era un lager: picchiati i pazienti. Blitz dei carabinieri: tre operatori arrestati - - anccarsoliaq1 : Il centro per disabili era un lager: picchiati i pazienti. Blitz dei carabinieri: tre operatori arrestati… - infoitinterno : Il centro per disabili era un lager: picchiati i pazienti. Blitz dei carabinieri: tre operatori arrestati - scheerenberger : RT @marinelli1957: Il centro per disabili era un lager: picchiati i pazienti. Blitz dei carabinieri: tre operatori arrestati -