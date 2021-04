Napoli-Lazio: le formazioni ufficiali, c’è Mertens sorpresa in attacco (Di giovedì 22 aprile 2021) Gennaro Gattuso punta su Politano e Mertens in attacco, è proprio l’inserimento dell’ex Sassuolo al posto del messicano (rientrato dalla squalifica) la vera sorpresa nelle formazioni ufficiali di Napoli-Lazio. Simone Inzaghi invece recupera Luis Alberto e lo manda in campo dal primo minuto. Qui Napoli – Gattuso deve fare a meno di Demme squalificato Ospina infortunato e si affida a Bakayoko e Meret per sostituirli. In difesa c’è l’ingresso di Hysaj a sinistra al posto di Mario Rui. Le vere novità sono in attacco dove Mertens prende il posto di Osimhen (nigeriano titolare con Samp e Inter), mentre sceglie Politano al posto di Lozano. Qui Lazio – Inzaghi in extremis ritrova Luis Alberto, ci sono anche ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 22 aprile 2021) Gennaro Gattuso punta su Politano ein, è proprio l’inserimento dell’ex Sassuolo al posto del messicano (rientrato dalla squalifica) la veranelledi. Simone Inzaghi invece recupera Luis Alberto e lo manda in campo dal primo minuto. Qui– Gattuso deve fare a meno di Demme squalificato Ospina infortunato e si affida a Bakayoko e Meret per sostituirli. In difesa c’è l’ingresso di Hysaj a sinistra al posto di Mario Rui. Le vere novità sono indoveprende il posto di Osimhen (nigeriano titolare con Samp e Inter), mentre sceglie Politano al posto di Lozano. Qui– Inzaghi in extremis ritrova Luis Alberto, ci sono anche ...

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliLazio ?? - lisnico6 : Si ma di Roma-Atalanta non ce ne deve fregare un cazzo. È Napoli-Lazio che deciderà le nostre sorti - zazoomblog : Napoli-Lazio le formazioni ufficiali - #Napoli-Lazio #formazioni #ufficiali -