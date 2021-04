Monreale | uomo nudo in strada

(Di giovedì 22 aprile 2021)– Uncompletamentequesta mattina a. L’in stato di agitazione e di alterazione è stato fermato dai Carabinieri di, chiamati da alcuni passanti che non credevano ai propri occhi. Il soggetto ha attraversato via Venero completamente privo d’indumenti, protestando, per la mancanza di acqua all’interno della sua casa. I militari e la Municipale accorsi hanno riportato la situazione alla normalità. L’è stato portato via dal 118. L'articolo proviene dalive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Monreale uomo

Monreale News

... lunedì pomeriggio stava scaricando della merce destinata ad un club etnico privato in via, a Borgo Nuovo. L'non aveva alcun documento di trasporto o di altro titolo per attestare il ...... 41 anni, trovato il 13 aprile riverso per terra nella sua casa dicon una profonda ferita alla testa. Lmorto all ospedale Civico dopo alcuni giorni di ricovero. La procura ha aperto ...Uomo nudo, in via XVI Marzo, sotto la pioggia battente, Intervengono carabinieri e vigili, lo porta via il 118 ...La Guardia di finanza di Verona ha controllato un furgone dal quale un uomo di nazionalità marocchina, lunedì pomeriggio stava scaricando... Scopri di più ...