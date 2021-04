Laura Cremaschi lo scatto estivo su Instagram lascia i fan senza parole | «Semplicemente stupenda!»

(Di giovedì 22 aprile 2021)ha conquistato il cuore del pubblico italiano con il suo ruolo di “Bonas” nel game show di Canale 5 Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis. Ora,da “Bonas” è stata promossa a “Regina del Web” all’interno del minimondo. Suha oltre un milione di followers, i quali ogni giorno seguono le sue mille avventure. Poche ore fa ha pubblicato una sua foto decisamente interessante. Il micro costume super colorato, che anticipa un po’ la nuova estate 2021, ha regalato ottimi spunti alla fervida immaginazione dei fan. Per lei come sempre una marea di complimenti.in costume porta l’estate suLa bellissimaha pensato bene ...

La giovane, che ha ottenuto questo ruolo nel 2019, sostituendoe Paola Caruso, ha pubblicato uno scatto su Instagram superlativo. Decisamente intrigante... leggi anche l'articolo > ...A convincerla a fare il grande salto è stata la sua amicacon cui condivide l'avventura di 'Avanti un altro'. Nel suo futuro punta anche alla conduzione. E in tema reality ci fa una ...Laura Cremaschi lo scatto estivo su Instagram lascia i fan senza parole: per lei una marea di complimenti nei commenti ...In un’intervista esclusiva a “SuperguidaTv” Miss Claudia che guida il Salottino, ovvero Claudia Ruggeri, ha rivelato che lo scorso anno ...