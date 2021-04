Juventus U23-Olbia 1-1: cronaca, promossi e bocciati (Di giovedì 22 aprile 2021) Juventus U23 e Olbia, in campo oggi per il recupero della 32a giornata del campionato di Serie C girone A, si chiude con un pareggio per 1-1, propiziato dalle reti di Biancu e Compagnone. Il discorso playoff, per entrambe le formazioni, rimane ancora aperto. Il primo tempo di Juventus U23-Olbia Solo 3 minuti e Udoh riesce a superare Di Pardo, a un passo dalla porta, però, l’attaccante ospite manca il gol mandando il pallone a sbattere sulla traversa, con Israel che già si aspettava di dover capitolare. Un minuto dopo Rafia di testa potrebbe portare i suoi in vantaggio, ma la sua conclusione difetta parecchio in precisione. Al 21? sempre Rafia, strappa un pallone dai piedi di Altare e poi cerca la rete, più che provvidenziale è la contrapposizione di Alrboleda che salva la sua porta. Un altro brivido lo dà una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021)U23 e, in campo oggi per il recupero della 32a giornata del campionato di Serie C girone A, si chiude con un pareggio per 1-1, propiziato dalle reti di Biancu e Compagnone. Il discorso playoff, per entrambe le formazioni, rimane ancora aperto. Il primo tempo diU23-Solo 3 minuti e Udoh riesce a superare Di Pardo, a un passo dalla porta, però, l’attaccante ospite manca il gol mandando il pallone a sbattere sulla traversa, con Israel che già si aspettava di dover capitolare. Un minuto dopo Rafia di testa potrebbe portare i suoi in vantaggio, ma la sua conclusione difetta parecchio in precisione. Al 21? sempre Rafia, strappa un pallone dai piedi di Altare e poi cerca la rete, più che provvidenziale è la contrapposizione di Alrboleda che salva la sua porta. Un altro brivido lo dà una ...

