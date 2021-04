Chingotto-Tello | che rimonta!

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 aprile 2021) Sul centrale di Alicante si sono affrontati gli argentinie gli spagnoli Jeronimo Luque e Javier Rico Dasi. Gara valevole per gli ottavi di finale e per l’ingresso nell’olimpo di questa seconda tappa del World Padel Tour. Abbiamo seguito la diretta di un incontro iniziato in salita ma che ha visto la pronta rimonta della coppia sudamericana. Il primo set a Luque e Dasi Primi a servire Chiongotto-e a conquistare il primo gioco, dopo 12 minuti siamo 1-1. Anche Luque e Dasi mantengono il servizio e costringono la coppia argentina al 40 pari nel secondo set. Per regolamento su questo punteggio vige il Golden Point. Ovvero non si prosegue con i vantaggi come per il tennis ma vince il gioco chi porta a casa un unico punto dopo il 40 pari. Viene anche chiamato “killer point” proprio per la sua caratteristica di ...