Call of Duty: Warzone, ecco il trailer della Season 3! (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo l'aggiornamento da ben 25 GB reso disponibile ieri su Playstation 4 e 5, Call of Duty: Warzone dà inizio alla sua terza stagione, cominciata proprio oggi dopo l'evento nuke di ieri sera. Vi abbiamo parlato dell'evento e dell'aggiornamento per l'inizio della nuova stagione ieri. In un comunicato, infatti, Activision annuncia: "Da oggi potrai catapultarti coi tuoi amici a #Verdansk84." Se siete curiosi di vedere com'è fatta la nuova mappa anni '80 di Call of Duty: Warzone potete trovare il trailer di lancio qua sopra.

