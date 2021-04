Borse 22 aprile, i listini Ue in rialzo. Milano guadagna l’1 per cento (Di venerdì 23 aprile 2021) Borse 22 aprile, Piazza Affari in positivo. Lo spread stabile sopra i 100 punti base. Milano – Borse 22 aprile. E’ stata una giornata molto mossa per i mercati anche per le parole di Christine Lagarde. L’inizio positivo dei listini del Vecchio Continente, è stato rafforzato dalla conferenza stampa della presidente della Bce. La numero uno della Banca Centrale Europea ha confermato una possibile ripresa dell’economia nella seconda parte dell’anno soprattutto in caso di una immunità di gregge entro settembre e una graduale riduzioni delle restrizioni per contrastare il Covid-19. Un quadro in miglioramento che potrebbe essere confermato nelle prossime settimane. I mesi di maggio e giugno, comunque, saranno fondamentali per capire se le aspettative della Bce saranno rispettate oppure ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 aprile 2021)22, Piazza Affari in positivo. Lo spread stabile sopra i 100 punti base.22. E’ stata una giornata molto mossa per i mercati anche per le parole di Christine Lagarde. L’inizio positivo deidel Vecchio Continente, è stato rafforzato dalla conferenza stampa della presidente della Bce. La numero uno della Banca Centrale Europea ha confermato una possibile ripresa dell’economia nella seconda parte dell’anno soprattutto in caso di una immunità di gregge entro settembre e una graduale riduzioni delle restrizioni per contrastare il Covid-19. Un quadro in miglioramento che potrebbe essere confermato nelle prossime settimane. I mesi di maggio e giugno, comunque, saranno fondamentali per capire se le aspettative della Bce saranno rispettate oppure ...

