Atac | su 11mila dipendenti solo un caso di allergia a sanificazioni

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – “Un articolo pubblicato da un quotidiano, probabilmente a causa di informazioni non corrette, riporta di una ‘curiosa’ reazione didi alcunialle attivita’ di sanificazione che l’azienda, come le altre che operano nel settore, conduce con costante impegno da oramai oltre 12 mesi senza aver registrato ad oggi alcuna controindicazione.” “Per correttezza nei confronti degli oltre 11.000 lavoratori che e’ giusto ricordarlo sono costantemente al lavoro dall’inizio della pandemia e garantiscono la continuita’ del servizio nonostante non sia stato loro riconosciuto il diritto di essere inclusi negli ordini di priorita’ nella somministrazione di vaccini, si sottolinea che ad oggi si registra undi un lavoratore che ha dichiarato una situazione di patologia collegata, ...