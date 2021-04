Addio al poeta Francesco Scarabicchi. I suoi ultimi versi: 'Se n'è andato dove niente, a nessuno, è necessario' (Di giovedì 22 aprile 2021) ANCONA - E' morto, all'Inrca di Ancona dove era ricoverato da una settimana, Francesco Scarabicchi, poeta, traduttore ed intelletuale. Aveva compiuto 70 anni a febbraio. Oltre a un'intensa produzione ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 22 aprile 2021) ANCONA - E' morto, all'Inrca di Anconaera ricoverato da una settimana,, traduttore ed intelletuale. Aveva compiuto 70 anni a febbraio. Oltre a un'intensa produzione ...

Advertising

YouTvrs : Cultura in lutto, addio al poeta Francesco - - TheNewAge77 : RT @albertolupini: Addio ad Andrea Paternoster, il poeta del miele - albertolupini : Addio ad Andrea Paternoster, il poeta del miele - ItaliaaTavola : A 54 anni è morto oggi in seguito ad un incidente stradale in cui era stato coinvolto giovedì scorso. I suoi prodot… - v_senigallia : Addio a Matteo Mancini, scrittore e poeta -