“A Torino tra qualche anno ci saranno 50 gradi”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi giovedì 22 aprile è l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra. Costa sta rischiando il nostro pianeta a causa del riscaldamento climatico? Lo spiega in un’intervista a La Stampa Emlio Padoa-Schioppa, docente di Ecologia del paesaggio e Didattica della biologia alla Bicocca Giornata mondiale della Terra: Padoa Schioppa, che oggi in occasione della Giornata della Terra terrà una lettura del suo libro “Antropocene” in un incontro online al Circolo dei Lettori con Alessandra Prampolini, direttore generale Wwf Italia spiega che l’Antropocene è l’era in cui l’azione dell’uomo ha modificato profondamente i processi del “sistema Terra”, alterando equilibri, chimici, biologici e climatici. Anche il COVID, spiega il professore, si è diffuso così velocemente rispetto a epidemie passate, per la massiccia presenza dell’essere umano sul pianeta. Si può fare ancora qualcosa? Dovremmo, anche ...