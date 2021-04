Vittorio Brumotti aggredito, Chef Rubio: “Troppo poche te ne hanno date”. E posta la mappa del ‘Brumotti botte tour’ (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ancora un’aggressione subita da Vittorio Brumotti e dalla sua troupe di Striscia la Notizia. Stavolta siamo al Quarticcciolo, una delle note zone di spaccio di Roma. Ad aggredire l’inviato del tg satirico che stava documentando la situazione in questa zona della Capitale, sono stati dei residenti: mentre Brumotti e la sua troupe venivano aggrediti, qualcuno faceva un video, poi postato su Instagram. L’inviato e gli operatori non hanno avuto gravi conseguenze. A commentare la notizia su Twitter è intervenuto Chef Rubio, ovvero Gabriele Rubini: “Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propaganda infame che riservate a chi è abbandonato dallo Stato, e resiste nonostante tutto con dignità e umanità. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ancora un’aggressione subita dae dalla sua troupe di Striscia la Notizia. Stavolta siamo al Quarticcciolo, una delle note zone di spaccio di Roma. Ad aggredire l’inviato del tg satirico che stava documentando la situazione in questa zona della Capitale, sono stati dei residenti: mentree la sua troupe venivano aggrediti, qualcuno faceva un video, poito su Instagram. L’inviato e gli operatori nonavuto gravi conseguenze. A commentare la notizia su Twitter è intervenuto, ovvero Gabriele Rubini: “Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propaganda infame che riservate a chi è abbandonato dallo Stato, e resiste nonostante tutto con dignità e umanità. ...

Advertising

repubblica : Roma, aggressione al Quarticciolo per Vittorio Brumotti: stava documentando lo spaccio di droga - OltreLaLinea : Chef Rubio e il valore sociale della droga. Almeno stando al “troppe poche te ne hanno date” rivolte dallo “chef” s… - FQMagazineit : Vittorio Brumotti aggredito, Chef Rubio: “Troppo poche te ne hanno date”. E posta la mappa del ‘Brumotti botte tour’ - AntiBuonista : RT @ilgiornale: Vittorio Brumotti è stato nuovamente aggredito durante la realizzazione di in servizio: botte e minacce per l'inviato e ins… -