Ultime Notizie Roma del 21-04-2021 ore 07:10 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione mercoledì 21 aprile al microfono Giuliano Ferrara emergenza covid tornano le zone Gialle arriva la certificazione verde per gli spostamenti tra le regioni il certificato potrebbe essere cartaceo oppure digitale verrà nei sei mesi per i vaccinati e per chi sia guarito dal te lo prevede la bozza del decreto legge atteso in consiglio dei ministri in mattinata Pomeriggio le misure scaglionati a partire dal 26 aprile dovrebbero avere validità fino al 31 luglio fino a questa data Infatti potrebbe essere disposta la proroga dello stato di emergenza covid le scuole superiori in zona rossa potranno prevedere la presenza di almeno un 50% fino ad un massimo del 75% degli studenti mentre in zona gialla arancione da un minimo del 100% quest’estate si potrà tornare in spiaggia con le regole del 2020 assicura l’assessore Ligure ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione mercoledì 21 aprile al microfono Giuliano Ferrara emergenza covid tornano le zone Gialle arriva la certificazione verde per gli spostamenti tra le regioni il certificato potrebbe essere cartaceo oppure digitale verrà nei sei mesi per i vaccinati e per chi sia guarito dal te lo prevede la bozza del decreto legge atteso in consiglio dei ministri in mattinata Pomeriggio le misure scaglionati a partire dal 26 aprile dovrebbero avere validità fino al 31 luglio fino a questa data Infatti potrebbe essere disposta la proroga dello stato di emergenza covid le scuole superiori in zona rossa potranno prevedere la presenza di almeno un 50% fino ad un massimo del 75% degli studenti mentre in zona gialla arancione da un minimo del 100% quest’estate si potrà tornare in spiaggia con le regole del 2020 assicura l’assessore Ligure ...

