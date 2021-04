Traffico Roma del 21-04-2021 ore 12 | 30

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

I dipendenti dell'azienda " in corteo attraverso via XX settembre, piazza Dante e via" hanno ... i lavoratori si sono rimessi in marcia bloccando temporaneamente ilin piazza Corvetto e ...... attraverserà Via Tavoleto e salirà verso Misano Monte, fino alla rotatoria di Via, per poi proseguire in direzione Coriano. In entrambe le giornate si prevede una chiusura alnella ...Roma fu fondata da Romolo il 21 aprile 753 a.C? Anche se la leggenda è troppo propagandistica per essere vera, qualcosa di reale c'è.Roma si prepara a ripartire. Dal 26 aprile torneranno a popolarsi bar e ristoranti a pranzo e cena. A una condizione: che i posti per i clienti siano all’esterno. E’ questo il compromesso studiato dal ...