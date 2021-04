Tour of the Alps: sprint vincente, Moscon raddoppia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ancora spettacolo al Tour of the Alps, ancora un successo di Gianni Moscon. A Naturno, traguardo della terza frazione che ha segnato il ritorno in Italia della corsa dell'Euregio, il 27enne trentino ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ancora spettacolo alof the, ancora un successo di Gianni. A Naturno, traguardo della terza frazione che ha segnato il ritorno in Italia della corsa dell'Euregio, il 27enne trentino ...

Advertising

TgrRaiTrentino : Moscon, che volata al @Tourof_TheAlps! - AndreaGottardo1 : RT @Eurosport_IT: Gianni #Moscon di nuovo al Tour of the Alps! ?????????? Va in fuga, scatta e vince, sua la 3a tappa a Naturns, bravo Gianni… - MaxxGhe : 21/04/2004. Nell'ambito del 'Madly in Anger With the World Tour', i METALLICA si esibiscono nel Nassau Veterans Mem… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Seconda vittoria di Moscon al @Tourof_TheAlps. E domani la corsa arriva in Trentino. Qui percorso, altimetria e crono… - TgrRaiTrentino : Seconda vittoria di Moscon al @Tourof_TheAlps. E domani la corsa arriva in Trentino. Qui percorso, altimetria e c… -