Superlega, Koeman: 'Nessuno ora sa cosa può accadere' (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Ho parlato della Superlega con il presidente Laporta, che mi ha spiegato la posizione del club. C'è stato così tanto movimento che è meglio non dire altro. Nessuno sa cosa può succedere e cosa ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Ho parlato dellacon il presidente Laporta, che mi ha spiegato la posizione del club. C'è stato così tanto movimento che è meglio non dire altro.sapuò succedere e...

Advertising

Berlorsconi : Ci vuole più gente come #koeman e meno ipocriti come quelli che accettano una cosa e poi si tirano in dietro. #SuperLega - CinqueNews : Superlega, Koeman: «Nessuno ora sa cosa può accadere» - giornaleradiofm : Superlega, Koeman: 'Nessuno ora sa cosa può accadere': (ANSA) - ROMA, 21 APR - 'Ho parlato della Superlega con il p… - SilviaPrato1 : RT @viglianesi: ?? Breaking News ?? Ronald #Koeman durissimo: 'La #Uefa parla molto ma non fa niente, nè per gli allenatori, nè per i giocat… - viglianesi : ?? Breaking News ?? Ronald #Koeman durissimo: 'La #Uefa parla molto ma non fa niente, nè per gli allenatori, nè per… -