Sassuolo | Raspadori | “Vittoria importante Europa? Ci crediamo dall’inizio”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “Ho ancora il cuore a mille, è una grandissima soddisfazione. Soprattutto in questo stadio glorioso e perché eraper la squadra”. Questa l’emozione di Giacomo, protagonista con una doppietta da subentrato per rimontare il Milan e regalare laal: “Quando si parte dalla panchina, l’obiettivo è quello di migliorare la situazione della squadra. Bisogna sempre lavorare con la testa sulle spalle perché il lavoro paga sempre – spiega il centravanti neroverde a Sky Sport – Il giocare aiuta a prendere sicurezza e quei dettagli di malizia che un attaccante deve avere.? Ci, non siamo mai morti e dobbiamo continuare così”. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Milan - Sassuolo 1-2, rete di Raspadori G. (SAS) - SkySport : MILAN-SASSUOLO 1-2 Risultato finale ? ? #Calhanoglu (30') ? #Raspadori (76’) ? #Raspadori (83’) ? ??… - Eurosport_IT : RASPADORI RIBALTA IL MILAN ??????? Avanti 1-0, i rossoneri subiscono la rimonta del Sassuolo dopo l'ingresso dell'at… - artenight : @Pirichello In realtà per fare meglio di quest'anno è facile, sostituire Leao, Castillejo e Krunic con tre qualsias… - Mediagol : #Video #Milan-#Sassuolo, Calhanoglu la sblocca, Raspadori la ribalta ed espugna 'San Siro': il film della gara… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Raspadori

Nell'anticipo della 32ª giornata di Serie A, il Milan perde il casa per 1 - 2 contro il. Dopo il gol del vantaggio di Calhanoglu, decide la doppietta di. Le foto più belle del matchAl 77' pareggio del, Toljan tenta un tiro all'ingresso dell'area, dopo una serie di rimpalli la sfera arriva ache dal dischetto trova la deviazione vincente. Il fulmine a ciel ...Finisce 1-2 per il Sassuolo la sfida che si è tenuta a San Siro oggi. Vantaggio dei rossoneri con Calhanoglu, pareggio abbastanza fortuito di Raspadori, il ...Il Sassuolo mette a segno un colpo in quel di San Siro, sconfiggendo il Milan in rimonta e portando a casa il risultato di 1-2. A provarci per primi sono proprio gli emiliani con ...