Protocollo tra Regione Toscana e Anci per lo sviluppo del digitale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Firmato da Regione e Anci Toscana il Protocollo di intesa finalizzato al supporto delle politiche e delle iniziative per l’innovazione e la trasformazione digitale nel territorio toscano che prevede di proseguire una collaborazione iniziata nel 2004. “Contiamo – spiega l’assessore ai sistemi informativi e all’e-government Stefano Ciuoffo – di dare seguito all’ottimo lavoro svolto fin qui e che ci ha consentito di svolgere azioni coordinate in favore dei Comuni che hanno così potuto intervenire sulla rete degli Sportelli unici per le attività produttive, diffondere le piattaforme regionali come Iris, Dax, Open Toscana e altre. Si tratta adesso di sviluppare ulteriormente l’Agenda digitale e tutti gli altri strumenti così necessari per semplificare le procedure ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 21 aprile 2021) Firmato daildi intesa finalizzato al supporto delle politiche e delle iniziative per l’innovazione e la trasformazionenel territorio toscano che prevede di proseguire una collaborazione iniziata nel 2004. “Contiamo – spiega l’assessore ai sistemi informativi e all’e-government Stefano Ciuoffo – di dare seguito all’ottimo lavoro svolto fin qui e che ci ha consentito di svolgere azioni coordinate in favore dei Comuni che hanno così potuto intervenire sulla rete degli Sportelli unici per le attività produttive, diffondere le piattaforme regionali come Iris, Dax, Opene altre. Si tratta adesso di sviluppare ulteriormente l’Agendae tutti gli altri strumenti così necessari per semplificare le procedure ...

JoseCarlosRRuiz : #12aprile 2021 Con la firma ho realizzato per conto di @alfonso_noya, Pdte. del @IcrtCuba, entra in vigore il Proto… - Erica63093799 : RT @FabioFranchi1: L'AIFA, il cui presidente è il prof Giorgio Palù, ricorre contro il TAR per mantenere un protocollo terapeutico che si è… - CrHashtag : RT @brrivv1: @mich_ingrassia @Chiappuz @bioccolo @LiaQuartapelle @inail_gov Per la sicurezza fondamentale fare verifiche se no è inutile. I… - WalterNova2 : @RogerAthom Non gioite! Ma sapete da chi è composta la corte costituzionale? Lo vedrete tra poco quando esaminerà i… - bioccolo : RT @brrivv1: @mich_ingrassia @Chiappuz @bioccolo @LiaQuartapelle @inail_gov Per la sicurezza fondamentale fare verifiche se no è inutile. I… -