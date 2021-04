Matrimonio a Prima Vista 6: ‘e poi’ l’ennesima sorpresa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Matrimonio a Prima Vista - Clara e Fabio Quello che andrà in onda questa sera su Real Time è solo l’epilogo parziale della sesta edizione di Matrimonio a Prima Vista, e ve ne abbiamo già anticipato i contenuti (clicca qui). Per sapere com’è andata a finire davvero tra le tre coppie di sposi bisognerà aspettare la puntata speciale E poi, che sarà trasmessa in tv la prossima settimana; ma da oggi è già disponibile su Discovery Plus e vi sveliamo cosa accadrà. Matrimonio a Prima Vista 6… e poi: com’è finita tra Clara e Fabio La Prima coppia a confrontarsi in presenza degli esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Fabrizio Quattrini è quella composta da Clara Campagnolo e Fabio Peronespolo. I due si erano piaciuti al primo ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 21 aprile 2021)- Clara e Fabio Quello che andrà in onda questa sera su Real Time è solo l’epilogo parziale della sesta edizione di, e ve ne abbiamo già anticipato i contenuti (clicca qui). Per sapere com’è andata a finire davvero tra le tre coppie di sposi bisognerà aspettare la puntata speciale E poi, che sarà trasmessa in tv la prossima settimana; ma da oggi è già disponibile su Discovery Plus e vi sveliamo cosa accadrà.6… e poi: com’è finita tra Clara e Fabio Lacoppia a confrontarsi in presenza degli esperti Mario Abis, Nada Loffredi e Fabrizio Quattrini è quella composta da Clara Campagnolo e Fabio Peronespolo. I due si erano piaciuti al primo ...

