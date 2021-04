Maneskin, Leon quinto componente della band? Web in tilt, cosa c’è dietro (Di mercoledì 21 aprile 2021) News I vincitori di Sanremo 2021 si sono presentati in cinque nella loro ultima intervista: è tutto vero oppure si è trattato solo di una gag? Pubblicato su 21 Aprile 2021 Leon è il quinto componente dei Maneskin? La domanda sta tenendo col fiato sospeso tutto il Web. Ieri sera la band è stata protagonista della nuova stagione del programma di Valerio Lundini, Una pezza di Lundini. Una trasmissione comica e satirica, per questo ci sono dubbi su Leon dei Maneskin: sarà nuovo membro o no? Il dubbio rimane, si dovrà aspettare qualche giorno o qualche settimana prima di scoprire la verità. I Maneskin ufficialmente sono formati da Damiano Davide ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) News I vincitori di Sanremo 2021 si sono presentati in cinque nella loro ultima intervista: è tutto vero oppure si è trattato solo di una gag? Pubblicato su 21 Aprile 2021è ildei? La domanda sta tenendo col fiato sospeso tutto il Web. Ieri sera laè stata protagonistanuova stagione del programma di Valerio Lundini, Una pezza di Lundini. Una trasmissione comica e satirica, per questo ci sono dubbi sudei: sarà nuovo membro o no? Il dubbio rimane, si dovrà aspettare qualche giorno o qualche settimana prima di scoprire la verità. Iufficialmente sono formati da Damiano Davide ...

lurchbirch : Non i Maneskin che non pubblicano la foto con Leon su facebook perchè sanno che ci sono rimasti quasi solo boomer e non capirebbero ?? - claudiaxcrazyy : Foto inedita dei Maneskin a Sanremo Da destra: Thomas, Ethan, Vic, Damiano, Leon. Sullo sfondo Manuel Agnelli - SammyGentile : RT @lagiulia_f: comunque Leon è il figlio che avrebbero i maneskin se combinassero tutti i loro geni insieme. palese. - SammyGentile : Sisi urliamolo tutt* assieme dovete uscire l'insta di Leon il finto componente dei maneskin..Grazie ciao - Trappola8 : Per chi aesse ancora dubbi su Leon #maneskin #ilquintomåneskin -