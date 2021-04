LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: l’Italia festeggia le Finali di Specialità, ma niente pass olimpico (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TERZA SUDDIVISIONE CON VANESSA FERRARI E MARTINA MAGGIO LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata di qualificazioni agli Europei 2021 di Ginnastica artistica: è stata una bellissima maratona, undici ore abbondanti passate insieme. Ci mancava, dopo oltre un anno e mezzo di digiuno. Buon proseguimento di serata, ma restate con noi per cronache, qualificate alle Finali, pagelle, approfondimenti, focus sulle Olimpiadi. Appuntamento a domani con le qualificazioni maschili. 20.35 Appena sarà delineato ufficialmente il quadro delle Finaliste, con tutti i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA TERZA SUDDIVISIONE CON VANESSA FERRARI E MARTINA MAGGIO LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE CON GIORGIA VILLA E ALICE D’AMATO LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata di qualificazioni aglidi: è stata una bellissima maratona, undici ore abbondantiate insieme. Ci mancava, dopo oltre un anno e mezzo di digiuno. Buon proseguimento di serata, ma restate con noi per cronache, qualificate alle, pagelle, approfondimenti, focus sulle Olimpiadi. Appuntamento a domani con le qualificazioni maschili. 20.35 Appena sarà delineato ufficialmente il quadro delleste, con tutti i ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: battagli finale contro Iordache l’Italia vuole il pass olimpico… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Vanessa Ferrari e Maggio pronte per la caccia olimpica! -… - zazoomblog : LIVE – Ginnastica artistica Europei Basilea 2021: qualificazioni femminili (DIRETTA) - #Ginnastica #artistica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: Villa e D’Amato partono con 13.966 alle parallele - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2021 in DIRETTA: si inizia. Villa e D’Amato subito in gara per le Finali -… -