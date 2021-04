LIVE Berrettini-Cecchinato 4-3, ATP Belgrado in DIRETTA: il romano avanti di un break nel primo set (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Dritto da fondo devastante di Berrettini! 15-15 Berrettini gioca una buona smorzata ma questa volta Cecchinato ci arriva bene e gioca un recupero fenomenale. 15-0 Servizio esterno vincente di Berrettini. 4-3 Berrettini. Game rapido in favore del siciliano. 40-0 Servizio vincente di Cecchinato. 30-0 Non passa il rovescio lungolinea di Berrettini. 15-0 Recupero formidabile di Cecchinato che spalle all’avversario gioca un lob quasi sulla linea, lo smash da fondo campo di Berrettini è lunghissimo. 4-2 Berrettini. Rovescio potentissimo del romano che allunga. 40-30 Ma che colpo ha giocato Berrettini!!!!! Una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Dritto da fondo devastante di! 15-15gioca una buona smorzata ma questa voltaci arriva bene e gioca un recupero fenomenale. 15-0 Servizio esterno vincente di. 4-3. Game rapido in favore del siciliano. 40-0 Servizio vincente di. 30-0 Non passa il rovescio lungolinea di. 15-0 Recupero formidabile diche spalle all’avversario gioca un lob quasi sulla linea, lo smash da fondo campo diè lunghissimo. 4-2. Rovescio potentissimo delche allunga. 40-30 Ma che colpo ha giocato!!!!! Una ...

