La Superlega è fallita, Florentino Perez rompe il silenzio (Di giovedì 22 aprile 2021) Florentino Perez è tornato a parlare dopo il fallimento del progetto Superlega. Il presidente del Real Madrid ha spiegato i motivi di quanto accaduto "Presidente della Superlega? No, presentami come presidente del Real Madrid". Comincia così l'intervista a Cadena Ser di Florentino Perez, che spiega le ragioni di quanto accaduto in queste ore. Che è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

