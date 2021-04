Kris Van Assche lascia la carica di direttore creativo di Berluti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 aprile 2021) E’ ormai ufficiale,Vanladidella Maison. La partenza dello stilista avviene proprio quando la maison è diventata l’ultimo marchio ad allontanarsi dal classico programma delle passerelle parigine. Al momento non c’è stato l’annuncio di nessun successore per ladi, quindi non sappiamo chi e se qualcuno prenderà il suo posto.Vane la sua storia inLo stilista approdò innel 2018, prendendo il posto di Haider Ackermann, che è durato a malapena due stagioni e che a sua volta era succeduto ad Alessandro Sartori, il creatore di moda ...