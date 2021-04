Genoa-Benevento, Inzaghi: “Prestazione di personalità, c’è rammarico per il pari” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Filippo Inzaghi ha commentato Genoa-Benevento, sfida valevole per la trentaduesima giornata della Serie A 2020/2021, parlando nel contesto di una conferenza stampa post-partita. L’allenatore del club campano ha esordito esternando le sensazioni dopo il 2-2 maturato al Ferraris: “C’è rammarico perché siamo andati due volte in vantaggio e ci hanno rimontato su due situazioni confuse, nella ripresa con Gaich abbiamo avuto due opportunità importanti e non è andata bene. Ho visto una Prestazione di personalità, su un campo notoriamente difficile per tutti“. In seguito, il tecnico italiano ha offerto alcune considerazioni sulle prestazioni dei suoi effettivi: “Lapadula è stato bravo, ma in generale ogni mio giocatore ha giocato bene. Gaich ha 20 anni, lasciamolo tranquillo. Ha dato tutto e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Filippoha commentato, sfida valevole per la trentaduesima giornata della Serie A 2020/2021, parlando nel contesto di una conferenza stampa post-partita. L’allenatore del club campano ha esordito esternando le sensazioni dopo il 2-2 maturato al Ferraris: “C’èperché siamo andati due volte in vantaggio e ci hanno rimontato su due situazioni confuse, nella ripresa con Gaich abbiamo avuto due opportunità importanti e non è andata bene. Ho visto unadi, su un campo notoriamente difficile per tutti“. In seguito, il tecnico italiano ha offerto alcune considerazioni sulle prestazioni dei suoi effettivi: “Lapadula è stato bravo, ma in generale ogni mio giocatore ha giocato bene. Gaich ha 20 anni, lasciamolo tranquillo. Ha dato tutto e ...

