Flop Superlega, retromarcia lampo dei club (Di mercoledì 21 aprile 2021) Neanche il tempo di fare l'annuncio che è arrivato il fischio finale. "Il progetto è da rimodellare": questa la formula scelta dai fondatori della Superlega per mettere nero su bianco la totale debacle di un progetto morto ancora prima di decollare. La resa è arrivata a tarda notte ma che l'iniziativa fosse nata sotto una cattiva stella era chiaro già da ore, in scia all'indignazione in particolare dei tifosi ma anche calciatori. retromarcia RECORD – A sfilarsi per prime, creando un vero e proprio effetto domino, le sei squadre inglesi (United, City, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Arsenal) annunciando l'uscita una alla volta, sui loro social. Del resto, tra i contrari della prima ora, il Premier britannico Boris Johnson, uno dei primi a condannare la Superlega, che aveva caldeggiato un passo indietro repentino. Tra le italiane, la ...

