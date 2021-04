Fieste de Patrie | video dell’Arlef sul senso d’identità dei friulani

Leggi su udine20

(Di mercoledì 21 aprile 2021) «In ogni parte del mondo, la nostra aquila ci tiene sempre uniti». È questa la frase di chiusura scelta per il nuovocon cui l’Agjenzie Regjon”l pe Lenghe Furlane – Arlef ha deciso di celebrare il 3 aprile,dedal Friûl. Un filmato che, in meno di due minuti, accompagna gli spettatori in un vero e proprio giro del mondo: Udine, New York, Parigi, Los Angeles e poi di nuovo il Friuli, con le sue meravigliose montagne. Il filo rosso che conduce da un luogo all’altro del globo è lei, la bandiera del Friuli: uno dei simboli inconfondibili di questa terra, oltre che la settima più antica d’Europa.Il, per la regia di Giorgio Milocco (Quasar), ci fa vedere scorci di vita quotidiana soprattutto dei giovaniche si trovano a vivere lontani dalla terra d’origine, alla quale ...